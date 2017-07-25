Роспотребнадзор снял с реализации более 390 тонн фруктов и овощей

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор в первом полугодии 2017 года снял с реализации более 390 тонн плодоовощной продукции с нарушениями, при этом большую часть составила импортная продукция, сообщается на сайте ведомства.

"В первом полугодии 2017 года Роспотребнадзором с реализации снято свыше 390 тонн плодоовощной продукции, не соответствующей обязательным требованиям, при этом более 80% продукции с нарушениями составляет импортная продукция", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в первом полугодии по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям было исследовано свыше 93 тысяч проб плодоовощной продукции.

Сообщается, что удельный вес проб продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам по содержанию химических примесей, в первом полугодии составил 0,6%. По импортной пищевой продукции этот показатель составил 0,5%, а по импортным бахчевым культурам — 2,9%.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что по микробиологическим показателям удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, составил 2,9%, при этом высокий удельный вес по этому показателю отмечается среди импортных плодов и ягод — 5,1% этой продукции не соответствует обязательным требованиям по микробиологии.