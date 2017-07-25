В России вступает в силу запрет на мимозу и 13 видов наркотиков

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Запрет на растение "мимоза хостилис", содержащее психоактивное вещество DMT (диметилтриптамин), а также 13 новых наркотических веществ вступает в силу, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Указанным постановлением правительства в перечни веществ, подлежащих контролю в Российской Федерации, внесено 13 новых психоактивных соединений, а также наркосодержащее растение "мимоза хостилис", которое содержит психоактивное вещество диметилтриптамин", — сказала Волк.
Как объяснила Волк, раньше оборот растения не контролировался, из-за чего появился спрос в интернете на его семена. При этом россияне "ошибочно называют мимозой различные сорта акации, не обладающие психоактивными свойствами и не имеющими ничего общего с запрещенным растением", добавила Волк.
Диметилтриптамин (DMT) — вещество, вырабатываемое организмом человека в фазе быстрого сна, также используется как наркотик. Запрещённое постановлением растение, содержащее DMT, используется в приготовлении напитка айяуаска у коренных народов Южных Америки при проведении обрядов и ритуалов. Вещество, по данным исследований, вызывает галлюцинации и религиозно-мистические переживания.