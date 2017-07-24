Гендиректором журнала "Русский пионер" станет актер из сериала "Универ"

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Новым генеральным директором журнала "Русский пионер" с 25 июля назначен актер, продюсер, бизнесмен Алексей Гаврилов, он сменит на этом посту Александра Зильберта, говорится в пресс-релизе издания.

"Актер, продюсер, бизнесмен Алексей Гаврилов с 25 июля возглавит коммерческий отдел журнала в должности генерального директора, сменив на этом посту Александра Зильберта. Летняя перезагрузка – хороший способ встретить новый сезон с новыми идеями. В следующем году журналу исполнится 10 лет, и этот важный для любого издания рубеж "Русский пионер" рассматривает как начало нового этапа, в котором большое значение будет иметь digital-направление, развитие он-лайн проектов и соцсетей", — говорится в сообщении.

Сотрудничество Гаврилова с журналом "началось не с обсуждения бюджета, бизнес-плана или каких-то коммерческих проектов", а с творчества, отмечают в издании; ведь сначала он стал колумнистом "РП" и дебютировал на Пионерских чтениях.

Многие знают Гаврилова как звезду сериала "Универ", но актерская карьера — лишь малая часть его интересов; он пришел в медиабизнес неслучайно, имея большой опыт работы в рекламном и PR бизнесе, добавляют в "РП".

Одной из своих главных задач Гаврилов считает расширение аудитории журнала.

"Развитие журнала должно быть аккуратным, но активным. Аккуратность заключается в сохранении той целевой аудитории, которая уже сложилась у журнала, но при этом нам надо аудиторию расширять. Если 9 лет назад журнал был для продвинутых 30-35-летних, то сейчас наша аудитория — это достаточно консервативное, богатое, аристократичное интеллектуальное сообщество. Но при этом немного было забыто мое поколение, кому сейчас 30-35. Хотя в этом разрезе есть очень интересные люди, уже имеющие достаточно большой достаток, и мне очень хотелось бы соединить два поколения", — отметил новый гендиректор.

По его словам, "предстоит очень аккуратная работа, чтобы не перейти ни в коем случае к либерально-революционной повестке, как сейчас любят". "Мы говорим не о политике, мы за жизнь", — подчеркнул он.

Гаврилов планирует активно развивать digital-направление: сайт, социальные сети, мобильное приложение, он-лайн проекты, канал "Русского пионера" в youtube. При этом фундаментом журнала по-прежнему будет бумажная версия, отмечается в пресс-релизе.

Самую главную ценность журнала Гаврилов видит в колумнистах, "которые через свои колонки доносят смыслы, в которых нуждаются люди": "Я понимаю, какой у меня будет сильнейший внутренний рост просто за счет того, что я в силу профессиональных обязанностей смогу общаться с очень сильными лидерами из разных областей".