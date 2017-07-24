Кузнецова поблагодарила Кадырова за помощь в возвращении из Турции девочки

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 мая 2017

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 мая 2017

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова поблагодарила главу Чечни Рамзана Кадырова за помощь, которую тот оказал семье девочки, задержанной с матерью в Турции, сообщается на сайте омбудсмена.

Ранее Кадыров заявил о передаче девочки отцу, информацию подтвердили в посольстве России в Турции.

В сообщении на сайте омбудсмена отмечается, что возвращение девочки на родину "произошло при личном участии главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова". В нем добавляется, что "Кузнецова поблагодарила Кадырова за содействие".

"Этот случай еще раз подтвердил необходимость работы над вопросами, которые обсуждались в ходе заседания межведомственной рабочей группы по международным вопросам защиты прав детей", — говорится в сообщении.

Ранее исполняющий обязанности пресс-атташе посольства России в Анкаре Александр Лешуков заявил РИА Новости, что дипмиссия обратилась в компетентные органы Турции с просьбой сообщить, находятся ли Светлана Уханова, ее дочери и гражданский муж Евгений Кочаари на территории страны. RT со ссылкой на свекра Светланы Валерия Уханова сообщил, что женщина с дочерьми и гражданским мужем в середине июня поехали на отдых в Анкару, но через некоторое время его сын Сергей выяснил, что они были задержаны 7 июля при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами.