В Саратове разберутся с отключением света после обращения детей к Путину

САМАРА, 24 июл — РИА Новости. Власти Саратова пообещали принять меры для скорейшего разрешения ситуации с отключением света, из-за которой дети записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину, об этом сообщил РИА Новости глава администрации Ленинского района города Валерий Васильев.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видеообращение детей из поселка Елшанка (район Саратова) к Путину. Один из них сообщил, что в их городе на 10 улицах нет света. По его словам, жители поселка обращались в разные инстанции, включая прокуратуру. Ребенок рассказал, что у взрослых накопилась задолженность за электричество и чтобы дали свет, каждый житель улицы должен заплатить 50 тысяч рублей, но таких денег у местных жителей нет.

"Районная администрация активно содействует скорейшему разрешению конфликтной ситуации между дачниками СНТ Песчано-Уметского тракта и СПГЭС (поставщик электроэнергии – ред.) В целях урегулирования конфликтной ситуации администрацией района проведен анализ возникновения задолженности, разработаны предложения по распределению задолженности между СНТ, получен акт сверки расчетов и информация по неоплачиваемым расходам", — сообщил Васильев.

Как отметили в администрации Саратова, задолженность возникла у собственников дач и частных домов Елшанки. По данным мэрии, представители администрации регулярно проводили встречи с участием прокуратуры Ленинского района, председателями СНТ, представителями ООО "СПГЭС". При этом, как отметили в мэрии, только четыре садовых товарищества из десяти частично собрали средства для погашения задолженности перед ООО "СПГЭС".

По данным местных властей, ресурсоснабжающая организация ООО "СПГЭС" в свою очередь подтвердила, что подача электроэнергии будет восстановлена после погашения задолженности в соответствии с заключенным соглашением. В мэрии Саратова заверили, что предпринимаются все меры для урегулирования возникшего конфликта.