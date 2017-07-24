На Ямале 58-летний мужчина набрал 100 баллов на ЕГЭ по физике

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 июл — РИА Новости. Житель Ноябрьска Юрий Фирсов набрал 100 баллов, решив сдать ЕГЭ по физике в 58 лет, сообщает департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа.

По информации ведомства, по итогам минувших госэкзаменов девять выпускников ямальских школ набрали 100 баллов по различным предметам, один из них смог получить максимальный результат по двум предметам. Кроме того, отмечается, что ЕГЭ сдавали также и выпускники прошлых лет и даже прошлого столетия.

"Среди выпускников прошлых лет, принявших участие в ЕГЭ и набравших 100 баллов, есть уникальный участник из города Ноябрьска – Юрий Фирсов, ему 58 лет. Сдавал экзамены по математике профильного уровня (88 баллов) и по физике (100 баллов)", — говорится в сообщении департамента.

В ведомстве уточнили, что мужчина около 35 лет трудится на Ямале после окончания авиационного института. Он решил на практике проверить, что такое ЕГЭ, подав заявление на участие в экзамене по двум предметам.

Также отмечается, что выпускники школ нынешнего года в ЯНАО чаще всего набирали 100 баллов по русскому языку.