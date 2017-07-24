Московские спасатели на воде переводятся на усиленный режим работы

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Московские спасатели на воде с 25 июля переводятся на усиленный режим дежурства из-за прогнозируемой в столичном регионе жары, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Как сообщили в понедельник в погодном центре "Фобос", на этой неделе температура воздуха в столице поднимется до 30 градусов.

"Для уменьшения рисков и повышения степени безопасности на водоемах города Москвы ‪с 25 июля ‬поисково-спасательные станции ГКУ "Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах" переводятся на усиленный режим дежурства", — рассказали в департаменте, добавив, что число спасателей будет увеличено на 40%.