"Недетский разговор" с Путиным посмотрели более 1,4 млн россиян

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Телетрансляцию первого "Недетского разговора" президента РФ Владимира Путина с воспитанниками образовательного центра "Сириус" на НТВ посмотрели 1 миллион 406 тысяч россиян, свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope.

В минувшую пятницу Путин встретился с воспитанниками образовательного центра "Сириус" в Сочи. В "Недетском разговоре" с президентом приняли участие более 800 детей из 66 регионов. Прямая трансляция разговора велась на канале НТВ, сайте ntv.ru и в мобильном приложении НТВ. Встреча продлилась почти три часа. Среди тем, интересовавших школьников, были выборы и ситуация в экономике, поддержка молодых ученых и науки в целом, развитие технологий и образование, энергетическое будущее России и цензура в интернете.

Согласно данным Mediascope, телетрансляцию посмотрели 1,406 миллиона россиян старше 4 лет.

При этом, по данным пресс-службы НТВ, количество просмотров "Недетского разговора" в интернете превысило 6 миллионов, а общий охват опубликованных в соцсетях материалов, посвященных разговору – более 4,5 миллионов человек.

Программу "Прямая линия с Владимиром Путиным", которая прошла 15 июня и трансляцию которой вели Первый канал, "Россия 1" и "Россия 24", посмотрели 6,182 миллиона россиян старше четырех лет.