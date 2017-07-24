"Недетский разговор" с Путиным посмотрели более 1,4 млн россиян

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Телетрансляцию первого "Недетского разговора" президента РФ Владимира Путина с воспитанниками образовательного центра "Сириус" на НТВ посмотрели 1 миллион 406 тысяч россиян, свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope.
Согласно данным Mediascope, телетрансляцию посмотрели 1,406 миллиона россиян старше 4 лет.
При этом, по данным пресс-службы НТВ, количество просмотров "Недетского разговора" в интернете превысило 6 миллионов, а общий охват опубликованных в соцсетях материалов, посвященных разговору – более 4,5 миллионов человек.
Программу "Прямая линия с Владимиром Путиным", которая прошла 15 июня и трансляцию которой вели Первый канал, "Россия 1" и "Россия 24", посмотрели 6,182 миллиона россиян старше четырех лет.