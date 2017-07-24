ФАС планирует разработать механизмы по снижению цен на презервативы

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует в третьем квартале представить предложения по снижению цен на барьерные контрацептивы, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"В настоящий момент мы проводим анализ рынка барьерных контрацептивов с целью разработки механизмов снижения цен. Соответствующие предложения будут представлены в третьем квартале 2017 года", — приводятся в сообщении слова заместителя руководителя ФАС Андрея Кашеварова.

В сообщении также указано, что ФАС и Роспотребнадзор уже обсудили вопросы ценообразования на барьерные контрацептивы.

"На сегодняшний день в адрес хозяйствующих субъектов подготовлены и направлены надлежащие запросы информации", — говорится в сообщении.

В воскресенье участники молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме" пожаловались главе Роспотребнадзора Анне Поповой на высокую стоимость презервативов. В ответ на высказывание участника форума о высокой стоимости презервативов Попова пообещала передать жалобу руководителю ФАС Игорю Артемьеву.