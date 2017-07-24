В Москве завершился марш "За мир и против фашизма", стартовавший в Грузии

ТБИЛИСИ, 24 июл — РИА Новости. Марш "За мир и против фашизма", стартовавший в грузинском городе Телави, завершился в Москве. Об этом на своей странице в Facebook сообщил участник марша Эмзар Шаликашвили, сообщает Sputnik Грузия.

Пешее путешествие в Россию Шаликашвили начал 9 мая в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Путешественник преодолел 2,5 тысячи километров до Красной площади, закончив свой путь в символичный для русско-грузинских отношений день – 24 июля. Именно в этот день в 1783 году был подписан Георгиевский трактат о протекторате России над Грузией.

Как подчеркнул Шаликашвили, Россия и Грузия являются странами с общей историей и высказал надежду на общее будущее грузин и россиян.

"Грузия и Россия должны жить вместе,так как они жили последние 2.5 века! В Грузии все должны понять,что без России Грузинское" государство" всегда будет стоять в том туманном перекрестке в котором она уже 25 лет находится!", — написал Шаликашвили на своей странице в Facebook.

По Георгиевскому трактату Россия обязалась защищать Грузию в случае войны, а грузинские войска присягали на службу России. Договор уравнивал в правах грузинских и русских дворян, купечество и духовенство. Грузии предоставлялась полная внутренняя самостоятельность.

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