Жителю Ростовской области удалили опухоль весом 37 килограммов

КРАСНОДАР, 24 июл — РИА Новости. Специалисты Ростовского научно-исследовательского онкологического института (РНИОИ) во время трёхчасовой операции удалили местному жителю злокачественную забрюшинную опухоль весом 37 килограммов, сообщили РИА Новости в пресс-службе РНИОИ.

По информации института, увеличение живота в объеме пациент заметил три года назад, но не стал обращаться к врачу. За это время новообразование достигло размеров в 60х60 сантиметров, а вес больного вырос на треть. Отмечается, что пациент чувствовал себя нормально, однако новообразование мешало ему лежать на спине. Спустя три года мужчина обратился к врачу, который и диагностировал "забрюшинную опухоль".

© Фото предоставлено пресс-службой Ростовского научно-исследовательского онкологического института Оперирующий хируг Олег Кит с ассистентами © Фото предоставлено пресс-службой Ростовского научно-исследовательского онкологического института Оперирующий хируг Олег Кит с ассистентами

© Фото предоставлено пресс-службой Ростовского научно-исследовательского онкологического института Хирурги РНИОИ удаляют опухоль весом 37 кг © Фото предоставлено пресс-службой Ростовского научно-исследовательского онкологического института Хирурги РНИОИ удаляют опухоль весом 37 кг

"Мы удалили злокачественное новообразование и правый фланг ободочной кишки, так как ее сосуды были вовлечены в опухоль. Из-за огромного веса и размера новообразования у пациента фактически изменилась анатомия брюшной полости – правая почка была оттеснена в правое поддиафрагмальное пространство, тонкий кишечник оказался в левом поддиафрагмальном пространстве", — пояснил оперирующий хирург и руководитель института, профессор Олег Кит.

Он добавил, что после того, как пациенту вернули на место органы, к операции подключился пластический хирург, который "иссёк избыток передней брюшной стенки и провёл коррекцию".

В ведомстве рассказали, что пациенту было показано только хирургическое лечение, которое он благополучно перенес. Сейчас мужчина выписан домой. Лечение проводилось бесплатно за счет средств из федерального бюджета по программе высокотехнологичной медицинской помощи, добавил представитель института.