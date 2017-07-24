В России благоустроят около 20 тысяч дворов в 2017 году

КРАСНОДАР, 24 июл — РИА Недвижимость. Около 20 тысяч дворов благоустроят в России в 2017 году, сообщил в понедельник на форуме "Городская среда" в Краснодаре министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

В стране идет масштабное благоустройство городских территорий, включающих в себя в числе прочего и благоустройство дворов, отметил он.

"Порядка 20 тысяч дворов будет благоустроено по этой программе только в этом году", — сказал Мень.

Министр также сообщил, что также в текущем году планируется привести в порядок порядка 2,5 тысяч знаковых объектов в различных муниципальных образованиях.

Общий объем финансирования программы в этом году составит порядка 42 миллиардов рублей, из которых 25 миллиардов федеральные средства, 16 – региональные, добавил Мень.