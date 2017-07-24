Кадыров заявил, что задержанную в Турции девочку из России вернули отцу

РИА НОВОСТИ. КАДЫРОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЗАДЕРЖАННАЯ ВМЕСТЕ С МАТЕРЬЮ И ЕЕ ГРАЖДАНСКИМ МУЖЕМ НА ГРАНИЦЕ ТУРЦИИ И СИРИИ ШЕСТИЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА ИЗ РФ ПЕРЕДАНА РОДНОМУ ОТЦУ