Источник: Совфед одобрит закон об отмене бесплатного багажа 25 июля

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Закон об отмене бесплатного багажа при покупке невозвратных авиабилетов будет в среду одобрен Советом Федерации; такое решение принял Совет верхней палаты, несмотря на отрицательное заключение экономического и конституционного комитетов палаты, сообщил РИА Новости источник в Совфеде.

Ранее глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что конституционный комитет рекомендует отменить закон с созданием согласительной комиссии, поскольку его принятие может привести к подорожанию авиабилетов и ухудшить положение граждан, что противоречит конституции. Аналогичного мнения, по информации источника РИА Новости в аппарате Совфеда, придерживается и комитет по экономполитике.

"Совет палаты принял решение рекомендовать членам Совета Федерации завтра на заседании палаты одобрить этот закон", — сказал собеседник агентства.

По его словам, то, что Совет верхней палаты не поддержал позицию конституционного комитета, произошло в том числе потому, что на нем не присутствовал глава комитета Клишас, который был в это время на заседании коллегии генпрокуратуры.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, предусматривающий право авиакомпаний исключать норму о бесплатном провозе багажа, если авиабилет не предусматривает возврат денег при расторжении договора о воздушной перевозке.