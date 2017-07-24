НОВОСИБИРСК, 24 июл – РИА Новости. За первые шесть месяцев 2017 года в Новосибирской области выявлено 1894 новых случая ВИЧ-инфекции, что на 1,8% меньше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщили РИА Новости в областном минздраве, подчеркнув, что все лекарства есть в наличии.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург лидируют в России по числу заражений ВИЧ и СПИДом.

"За последние шесть месяцев 2017 года было зарегистрировано 1894 новых случая ВИЧ-инфицирования, что если сравнивать с шестью месяцами прошлого года на 1,8% меньше. За прошедший 2016 год было зарегистрировано новых 3845 случаев, а всего – 34879 пациентов", — сообщил представитель министерства.

В Минздраве напомнили, что Новосибирская область входит в число 24 регионов, в которых заболеваемость ВИЧ-инфекцией выше, чем среднероссийский показатель, однако отчасти большие цифры заболеваемости связаны с отлаженной работой по выявлению новых больных.

Сейчас в регионе по-прежнему преобладающим является парентеральный (через кровь) путь заражения ВИЧ (более 55% случаев), однако в последние несколько лет наблюдается прирост полового пути передачи заболевания.

Власти региона проводят информационные кампании, направленные на информирование населения о способах заражения ВИЧ и возможных путях обследования на это заболевание. В области действует передвижной пункт диагностики ВИЧ-инфекции.

В министерстве отметили, что на сегодняшний день количество препаратов для терапии ВИЧ-инфицированных в регионе достаточное и сбоев с медобеспечением нет. Предложения по закупкам лекарств на 2018 год уже сформированы.