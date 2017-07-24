Эксперты положительно оценили идею получать госномера сразу в автосалонах

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Схема, при которой получить госномера на купленный автомобиль, можно будет прямо в автосалоне, действует уже практически во всех цивилизованных странах, однако с ее введением в РФ есть шанс купить краденое авто у недобросовестного дилера — впрочем, этого можно избежать, самостоятельно проверив историю машины в электронной базе ГИБДД, заявили опрошенные РИА Новости автоэксперты.

Ранее издание "Коммерсант" сообщило, что в новой редакции проекта закона "О государственной регистрации транспортных средств", которая должна в скором времени поступить в Госдуму, предлагается упрощенная схема этой процедуры. По данным издания, центральным нововведением является возможность получить номера на новый автомобиль прямо в автосалоне.

"На самом деле такая схема применяется, я бы сказал, практически во всех цивилизованных странах. Такого, что ты покупаешь автомобиль без номеров, нет, наверное, практически нигде. Ты купил авто и потом еще поехал в ГИБДД его регистрировать — конечно, это лишние действия. Гораздо проще в салоне все это проводить", — сказал агентству координатор Общества "Синие ведерки" (ОСВ) Петр Шкуматов.

При этом он отметил, что существующая в настоящее время схема получения номера, при которой необходимо проходить идентификацию в ГИБДД, была принята для того, чтобы "угнанные автомобили таким образом не проходили легализацию". Шкуматов опасается, что упрощенная система регистрации автотранспорта может привести к тому, что большое количество угнанных автомобилей будет продаваться через "недобросовестных автодилеров".

В свою очередь руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев уверен, что с введением новой схемы получения госномеров случаи мошенничества не участятся.

"Конечно, это удобно, я считаю, что на сегодняшний момент это уже практически безопасно для людей, которые покупают автомобиль, тем более, что любой человек может в электронной базе вбить VIN-номер автомобиля (идентификационный номер транспортного средства — ред.) и проверить, все ли в порядке с этим автомобилем, если он не доверяет сотрудникам автосалона… Случаи мошенничества, по крайней мере, не возрастут с введением этой процедуры", — заявил он.

Канаев видит в предлагаемой новой схеме "только плюсы для всех". "И ГИБДД разгрузится, и люди получат удобную процедуру", — добавил собеседник агентства.