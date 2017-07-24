Депутат предложила законодательно ограничить рост стоимости капремонта

МОСКВА, 24 июл — РИА Недвижимость. Закон, ограничивающий рост стоимости капитального ремонта, необходимо принять в России, сказала на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" депутат Госдумы Галина Хованская.
При этом, констатировала она, уровень платы за капремонт в регионах устанавливают главы субъектов федерации.
"Тема серьёзная, у людей терпение тоже ограничено", — подчеркнула она.
Депутат добавила, что в случае поддержки ее предложения в Госдуме рост платы за капремонт может быть ограничен постановлением правительства на уровне 4-4,5% по примеру тарифов на коммунальные услуги.