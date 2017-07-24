Депутат предложила законодательно ограничить рост стоимости капремонта

МОСКВА, 24 июл — РИА Недвижимость. Закон, ограничивающий рост стоимости капитального ремонта, необходимо принять в России, сказала на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" депутат Госдумы Галина Хованская.

Она напомнила, что на сегодняшний день в России законодательно ограничен рост тарифов на коммунальные услуги. На рост же стоимости жилищных услуг граждане могут влиять на общем собрании собственников жилья, уточнила Хованская.

При этом, констатировала она, уровень платы за капремонт в регионах устанавливают главы субъектов федерации.

"Тема серьёзная, у людей терпение тоже ограничено", — подчеркнула она.

Депутат добавила, что в случае поддержки ее предложения в Госдуме рост платы за капремонт может быть ограничен постановлением правительства на уровне 4-4,5% по примеру тарифов на коммунальные услуги.