Сирийский дятел, найденный в Москве, будет находиться под присмотром

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Южный сирийский дятел, который начал гнездиться в Москве в Битцевском лесу, будет находиться под наблюдением специалистов ГПБУ "Мосприрода", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Необычный дятел, который был впервые зафиксирован в этом году в Битцевском лесу, будет находиться под наблюдением специалистов Мосприроды", — рассказали РИА Новости в пресс-службе.

Как отметили в департаменте, единичные взрослые особи сирийского дятла ранее уже фиксировались на природных территориях столицы: "особи-разведчики" каждого вида иногда залетают за границы ареала с попыткой обосноваться на территории, пояснили в ведомстве.

В столичном департаменте рассказали, что 25 июля будет организован пресс-тур "В поисках сирийского дятла", в рамках которого представители СМИ и специалисты Мосприроды попробуют обнаружить "гостя" на территории природно-исторического парка "Битцевский лес". В ходе пресс-тура журналистов проведут в заповедные уголки парка, расскажут особенностях экосистем территории, познакомят с биоразнообразием Битцевского леса.

Как ранее сообщили московские власти, сотрудникам Битцевского леса удалось обнаружить молодого южного сирийского дятла, который, вероятно, родился уже в Москве. Как рассказала РИА Новости эксперт Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Юлия Калиничева, расселение сирийских дятлов в российской столице может быть связано с климатическими изменениями. По ее словам, в последние десятилетия ученые наблюдают расселение целого ряда видов животных и растений в более северные широты. Калиничева отметила, что этот дятел был замечен учеными год назад в Лосином острове.

Несмотря на название, сирийский дятел вовсе не является "беженцем" и имеет российское "гражданство": его ареал включает юг Брянской, Воронежской, Волгоградской областей, а также Ростовскую область, Краснодарский край и Калмыкию. Сирийских дятлов можно узнать по более высоким и мягким крикам, а "барабанная дробь" у них вдвое длиннее, чем у привычных дятлов. Птицы гнездятся в дуплах, выдалбливая каждый год новое. Чаще всего их домики можно найти на высоте от одного до шести метров. Около половины рациона птицы составляет растительная пища, а любимое лакомство — косточковые плоды.