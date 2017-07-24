В Минздраве призвали не пускать на рынок заменители табака и сигарет

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Существует проблема появления в РФ новой табачной продукции, которая разрабатывается компаниями для сохранения своей ниши в бизнесе, построенном на зависимости людей, заявил журналистам замминистра здравоохранения Дмитрий Костенников.

"На мой взгляд, еще очень важной проблемой является недопущение на рынок новой табачной продукции, которая не была характерна для нашей страны и разрабатывается табачными компаниями специально для того, чтобы замещать нишу и продолжать делать бизнес на зависимости от табака, от никотина даже в бестабачных каких-то изделиях", — сказал Костенников.

В 2014 году Россия приняла ряд мер по борьбе с курением, в том числе ужесточила антитабачное законодательство. С 1 июня 2014 года запрещено курить в заведениях общепита, поездах, самолетах, на кораблях, а также выкладывать табачные изделия в магазинах и продавать их в киосках. Кроме этого, с первого января выросли ставки акцизов на табак.

В декабре депутат от ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект, в котором предлагает запретить курить вейпы в пешеходных и прогулочных зонах — парках, скверах, а также велозонах. Также он предлагает запретить продажу электронных сигарет несовершеннолетним. Минздрав РФ в марте подготовил отрицательный отзыв правительства на данный законопроект.