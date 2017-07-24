Российский бизнесмен Лебедев признался, что в Крыму лучше, чем в Монако

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российский бизнесмен, владелец британских газет The Independent и Evening Standard Александр Лебедев заявил, что отдых в Крыму лучше, чем в Монако. Об этом он написал в Instagram.
"Крым круче Монако", — написал Лебедев, выложив снимок с дочерью и двумя сыновьями на полуострове.
Он также добавил, что дети разделяют его мнение.
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Ранее председатель правления Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров заявил, что через несколько лет Крым имеет шансы превратиться в своего рода российское Монако.