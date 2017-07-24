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Общество

Эксперты рассказали, что остановит распространение ВИЧ в России

13:4624.07.2017
(обновлено: 13:48 24.07.2017)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на ВИЧ. Архивное фотоЭкспресс-тестирование на ВИЧ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. "Лидерство" Новосибирска, Иркутска, Екатеринбурга и Кемерово по числу заражений ВИЧ и СПИДом обусловлено большой распространенностью там наркомании, это свидетельствует о том, что "прозападная" политика ее мягкого сдерживания оказалась неэффективной, нужны жесткие меры, заявил РИА Новости главный специалист департамента здравоохранения Москвы по профилактике ВИЧ-инфекции в РФ Алексей Мазус.

Экспресс-тестирование на ВИЧ в Казани. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Роспотребнадзор назвал города-лидеры по распространению ВИЧ
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург лидируют в России по числу заражений ВИЧ и СПИДом.

"Виною тому наркомания, которая тоже лидирует в этих регионах, и вот получается, что борьба со СПИДом, борьба с эпидемией ВИЧ-инфекции в этих регионах — она тесно связана с борьбой с наркотиками. И вот здесь должны быть чрезвычайно жесткие меры, потому что, как показывает опыт, именно эти регионы стали объектом работы с молодежью, с наркоманами либеральными прозападными методами сдерживания наркомании. Как результат — мы видим совершенно обратную реакцию. Возникает вопрос — а насколько нам нужна международная помощь и программы снижения вреда в виде безудержной рекламы резиновых изделий, является ли это сдерживающим фактором? Вот как раз эти регионы, они показывают, что подходы к профилактике ВИЧ-инфекции должны быть другие", — уверен Мазус.

По его словам, аналогичные проблемы наблюдаются и на Украине, которая также стала "объектом международной помощи и программ снижения вреда". При этом Мазус заметил, что в США, где распространены мягкие методы сдерживания наркомании, общество "очень полярно к этому относится". Врач также считает, что усиление рекламы презервативов никак не повлияет на эпидемию ВИЧ.

Так художник представил себе процесс проникновения вируса ВИЧ в клетку человека
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Ученые нашли "пятую колонну", помогающую ВИЧ проникать в клетки
"Использование средств индивидуальной защиты — это является предметом гигиены, но иногда это демонстрируется молодежи как чуть ли не единственное средство защиты… это влияет на рынок презервативов и не более того, а сдерживающего эффекта на эпидемию не оказывает", — заявил Мазус.

Он считает, что необходимо формировать у детей и подростков культуру здорового образа жизни, в котором отсутствуют случайные связи.

"Опыт многих стран показывает, что борьба с ВИЧ-инфекцией не является чем-то изолированным, речь идет о создании культуры здорового образа жизни. Нужно рассказывать, что надо беречь себя, что должны быть дети, семья, нужно думать, нужно к этому относиться более ответственно, потому что кроме ВИЧ-инфекции есть и другие инфекции, которые не дают потом женщине быть матерью, что легкие вот эти отношения… являются очень опасными для женщины, в первую очередь, в плане будущего материнства. Это ответственность и медиков, и педагогов, и вообще тех, кто занят нашим будущим", — сказал Мазус.

В свою очередь, руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский заявил, что практически во всех регионах страны ситуация близка к неблагоприятной.

Трехмерная форма белка Env, помогающая вирусу ВИЧ проникать в человеческие клетки, архивное фото
© Wilson lab, The Scripps Research Institute
Ученые получили первые снимки белка, помогающего ВИЧ заражать клетки
"Сегодня в России нет ни одного региона, где бы не было активной эпидемии ВИЧ-инфекции, поэтому в любой момент вспышка может начаться в другом регионе, где сейчас пока мало. Но за год-два они могут и обогнать эти регионы. Сейчас основные усилия по борьбе концентрируются именно на территориях наиболее пораженных, а на самом деле, на мой взгляд, это стратегическая ошибка. Оставить другие регионы без внимания — это крайне опасно", — сказал Покровский РИА Новости.

Помочь, по его мнению, может усиление финансирования реализации ранее принятой стратегии борьбы с ВИЧ-инфекцией.

"Нужно взять руководство этой программы под сильный контроль, потому что сейчас очень большой разнобой идет у нас — часть программ осуществляет Минздрав, часть — Роспотребнадзор, а вот человек, который всем бы этим руководил, пока не назначен. Должен быть сильный лидер", — заявил Покровский.

Также эксперт считает важным проводить профилактику ВИЧ среди групп риска — наркоманов, "секс-работников" и гомосексуалистов.

"Особенно наркоманов — потому что они более половины новых случаев (заражения ВИЧ-инфекцией — ред.) доставляют. Такого высокого уровня нет нигде в мире", — сказал Покровский.

Распространение ВИЧ-инфекции
© РИА Новости, Инфографика
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