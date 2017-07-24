"Ай Флай" допустила самые длительные задержки авиарейсов в воскресенье

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Семь авиакомпаний в воскресенье задержали вылет десяти рейсов, при этом авиакомпания "Ай Флай" (iFly) допустила максимальные задержки, составившие в сумме более 94 часов, следует из опубликованных в понедельник данных на сайте Росавиации.

Ведомство с 21 июня текущего года в связи с участившимися случаями задержек чартеров начала ежедневно публиковать список таких рейсов.

Уточняется, что авиакомпания "Ай Флай" задержала рейс из Москвы в Муглу (Турция) на 47 часов 4 минуты в связи с неисправностью самолета и рейс из Москвы в Анталью (Турция) на 44 часа 27 минут из-за позднего прибытия самолета.

Длительную задержку допустила также авиакомпания "Нордавиа-региональные авиалинии" — она задержала рейс из Москвы в Барселону на 12 часов 26 минут из-за неисправности самолета. Авиакомпания "Уральские авиалинии" задержала рейс из Москвы в Муглу на 7 часов 41 минуту. Причиной задержки стало позднее прибытие самолета.

Больше всего задержек допустила авиакомпания "Ай Флай" — 3 рейса. Минимальная задержка чартера была зафиксирована у авиакомпании "Икар" — рейс из Санкт-Петербурга в Джербу был задержан на 2 часа 15 минут из-за позднего прибытия самолета.

Прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров после многочасовых задержек рейсов авиакомпании "Ай Флай" в связи с задержками вылета рейсов из Москвы в Анталью и в Бодрум.