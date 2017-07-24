В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий наказание за взятки

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий наказание за взяточничество, рассказал зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
"Мы предлагаем усилить меру наказания от двух-трех лет, как сегодня, до четырех лет, таким образом мы переводим данные нормы из категории небольшой тяжести в среднюю тяжесть", — заявил Выборный на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Депутат подчеркнул, что необходимо "сделать все" для снижения коррупции.
"Нами предлагается расширить сферу действия статьи, которая предусматривает уголовную ответственность частных нотариусов и аудиторов на деятельность третейских судей, а также норму статьи 204, которая предусматривает уголовную ответственность за коммерческий подкуп", — отметил он.
Кроме того, парламентарий предложил расширить понятие взяточничества, чтобы оно охватывало все формы неправомерного преимущества.
Как заявил заместитель начальника управления Генпрокуратуры Аслан Юсуфов, эти изменения были рекомендованы Группой государств по борьбе с коррупцией, так как этого требует Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию.
По его словам, нарушения формата "услуга за услугу" охватываются другими статьями, но конвенция требует, чтобы ответственность была прописана именно в рамках составов о взяточничестве.
Ожидается, что Госдума рассмотрит законопроект осенью. Документ пройдет слушания и обсуждения на разных площадках.