В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий наказание за взятки

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий наказание за взяточничество, рассказал зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Также документ увеличивает до шести лет срок давности за дачу и получение взятки.

"Мы предлагаем усилить меру наказания от двух-трех лет, как сегодня, до четырех лет, таким образом мы переводим данные нормы из категории небольшой тяжести в среднюю тяжесть", — заявил Выборный на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Депутат подчеркнул, что необходимо "сделать все" для снижения коррупции.

"Нами предлагается расширить сферу действия статьи, которая предусматривает уголовную ответственность частных нотариусов и аудиторов на деятельность третейских судей, а также норму статьи 204, которая предусматривает уголовную ответственность за коммерческий подкуп", — отметил он.

Кроме того, парламентарий предложил расширить понятие взяточничества, чтобы оно охватывало все формы неправомерного преимущества.

"Конструкция, которая предложена в этой статье, предусматривает криминализацию дачи взятки, получения взятки, любого нематериального блага, даже тех услуг, которые не поддаются оценке рыночной стоимости", — уточнил депутат.

Как заявил заместитель начальника управления Генпрокуратуры Аслан Юсуфов, эти изменения были рекомендованы Группой государств по борьбе с коррупцией, так как этого требует Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию.

По его словам, нарушения формата "услуга за услугу" охватываются другими статьями, но конвенция требует, чтобы ответственность была прописана именно в рамках составов о взяточничестве.

Ожидается, что Госдума рассмотрит законопроект осенью. Документ пройдет слушания и обсуждения на разных площадках.