В Минздраве поддержали идею запрета на продажу алкоголя на кассах

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Замминистра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников поддержал предложение о запрете продажи алкогольной продукции в мелкой таре на кассах продуктовых магазинов.

Ранее глава правозащитной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев сообщил RT о намерении направить в Минздрав инициативу о запрете продажи алкоголя в мелкой таре на кассах сетевых продуктовых магазинов и розничных гипермаркетов.

"Очень полезная мера, по-моему", — сказал Костенников в понедельник журналистам.

Он пояснил, что все подобные инициативы в любом случае потребуют анализа и экспертиз на коррупциогенность и регулирующее воздействие.

Расфасованный в мелкую тару алкоголь в народе называют "мерзавчиками", "чекушками", "стопариками" и т.д. Эти названия имеют отношения как к объему алкоголя, так и к таре, в которой он находится.