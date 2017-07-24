На Урале выловили толстолобика-гиганта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл — РИА Новости. Толстолобика рекордных размеров поймали в Исетском водохранилище, сообщил департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Рыба весом в 41,88 килограмма и длиной 125 сантиметров попалась сотрудникам Уральского филиала Госрыбцентра в рамках мониторинга растительноядных рыб, выпущенных в водохранилище в 2013-2016 годах.

Это самая крупная рыба, выловленная в водоемах Свердловской области, говорится в сообщении.

Приблизительный возраст толстолобика — 19 лет. По оценкам специалистов, эта рыба за свою жизнь съела более двух тонн фитопланктона.

Толстолобик — рыба семейства карповых. Обычно они вырастают до метра в длину, а весят — 25-35 килограммов. Толстолобики поедают фитопланктон, поэтому их часто запускают в водоемы для улучшения качества воды.