Глава РЖД представил видоизмененный билет

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. РЖД стали указывать на билетах все оплаченные пассажиром услуги, местное время отправления и прибытия поезда, а также его разницу с московским, написал президент компании Олег Белозеров.

Среди обращений, поступающих в интернет-приемную, пишет глава РЖД, встречаются письма, где пассажиры жалуются на навязанные им услуги или же, напротив, справедливо задают вопросы по поводу обещанных им, но отсутствующих сервисов. Речь идет, уточняет он, о несоответствии получаемой услуги заявленным при покупке билета характеристикам. Чаще всего это отсутствие в вагоне кондиционера и биотуалета.

"Билет – это договор о перевозке. И мы считаем, что договор этот должен быть абсолютно прозрачным и понятным каждому пассажиру. Пассажир должен четко знать, за что он платит. Проанализировав ваши пожелания, мы решили изменить внешний вид железнодорожного билета и тем самым снять вопросы о сервисах. Теперь в нем наглядно будут отражены все услуги, за которые вы платите", — говорится в опубликованном в понедельник сообщении Белозерова в его интернет-приемной.

Глава РЖД пояснил, что с июля в каждом билете, который продается в кассах, стали размещаться пиктограммы, обозначающие ту или иную услугу либо ее отсутствие. Осенью эта практика будет распространена и на электронные билеты. РЖД в настоящее время вносят необходимые изменения в программное обеспечение.

"Кроме того, по вашим просьбам теперь на билете указывается местное время отправления и прибытия поезда, а также разница местного времени с московским", — пишет Белозеров. Это, поясняет глава РЖД, позволит избежать путаницы и исключить случаи опоздания на поезд из-за неверного прочтения информации на билете. Билет станет выглядеть более современно и понятно для всех пассажиров, а компания продолжит дорабатывать сервисы с учетом пожеланий.

РЖД в мае текущего года сообщили, что в железнодорожных билетах появилась информация о названии вокзалов отправления и прибытия поезда, если они отличаются от названий станций.