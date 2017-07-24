Глава РЖД представил видоизмененный билет

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. РЖД стали указывать на билетах все оплаченные пассажиром услуги, местное время отправления и прибытия поезда, а также его разницу с московским, написал президент компании Олег Белозеров.
"Билет – это договор о перевозке. И мы считаем, что договор этот должен быть абсолютно прозрачным и понятным каждому пассажиру. Пассажир должен четко знать, за что он платит. Проанализировав ваши пожелания, мы решили изменить внешний вид железнодорожного билета и тем самым снять вопросы о сервисах. Теперь в нем наглядно будут отражены все услуги, за которые вы платите", — говорится в опубликованном в понедельник сообщении Белозерова в его интернет-приемной.
Глава РЖД пояснил, что с июля в каждом билете, который продается в кассах, стали размещаться пиктограммы, обозначающие ту или иную услугу либо ее отсутствие. Осенью эта практика будет распространена и на электронные билеты. РЖД в настоящее время вносят необходимые изменения в программное обеспечение.
РЖД в мае текущего года сообщили, что в железнодорожных билетах появилась информация о названии вокзалов отправления и прибытия поезда, если они отличаются от названий станций.