Выписан один из пострадавших при падении самолета-амфибии под Иркутском

КРАСНОЯРСК, 24 июл — РИА Новости. Авиация доставит в больницу Красноярска двух человек, пострадавших при падении в озеро Медвежье в Иркутской области самолета-амфибии и отправленных на лечение в республиканскую больницу города Кызыла в Туве; третий пострадавший отпущен на амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости в минздраве Тувы.

Ранее в Западно-Сибирском СУСК на транспорте сообщили, что в воскресенье утром самолет-амфибия Л4, на борту которого находились пилот и два пассажира, выполнял частный полет и упал в озеро при заходе на посадку. Все трое были эвакуированы в больницу Кызыла.

"Один из них отпущен на амбулаторное лечение, двое других в тяжелом состоянии, им требуется оперативное вмешательство, и они будут доставлены авиацией в Красноярск", — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, в отношении пострадавших врачи дают благоприятный прогноз.