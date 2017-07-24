Выписан один из пострадавших при падении самолета-амфибии под Иркутском

КРАСНОЯРСК, 24 июл — РИА Новости. Авиация доставит в больницу Красноярска двух человек, пострадавших при падении в озеро Медвежье в Иркутской области самолета-амфибии и отправленных на лечение в республиканскую больницу города Кызыла в Туве; третий пострадавший отпущен на амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости в минздраве Тувы.
"Один из них отпущен на амбулаторное лечение, двое других в тяжелом состоянии, им требуется оперативное вмешательство, и они будут доставлены авиацией в Красноярск", — рассказала собеседница агентства.
По ее словам, в отношении пострадавших врачи дают благоприятный прогноз.