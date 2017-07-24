МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Более половины россиян полагают, что глобальное потепление может оказать негативное влияние на страну, четверть ожидают от этого явления благоприятного воздействия, а почти 40% считают саму проблему глобального потепления надуманной, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Каждый второй россиянин (51%) считает глобальное потепление серьезной проблемой, требующей немедленного решения, показал опрос. В то же время более трети респондентов (39%) разделяют мнение, что это "надуманная, раздутая проблема, на которой спекулируют те, кто хочет заработать на естественном страхе человечества перед природными катастрофами".
Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, комментируя результаты исследования, отметил, что "в теме глобального изменения климата много лукавства".
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 16-17 июля 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.