МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Более половины россиян полагают, что глобальное потепление может оказать негативное влияние на страну, четверть ожидают от этого явления благоприятного воздействия, а почти 40% считают саму проблему глобального потепления надуманной, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Более половины опрошенных (55%) предполагают, что Россия может испытать на себе его негативное влияние. Неслучайно глобальное потепление вошло в топ-3 народного рейтинга причин аномальной погоды этим летом. Благоприятное воздействие предполагают 27% (рост с 18% в 2007 году)", — говорится в материалах ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Каждый второй россиянин (51%) считает глобальное потепление серьезной проблемой, требующей немедленного решения, показал опрос. В то же время более трети респондентов (39%) разделяют мнение, что это "надуманная, раздутая проблема, на которой спекулируют те, кто хочет заработать на естественном страхе человечества перед природными катастрофами".

Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, комментируя результаты исследования, отметил, что "в теме глобального изменения климата много лукавства".

"С одной стороны, россиян волнует проблематика глобального потепления, с другой, они его практически не фиксируют на уровне повседневности. Значит, такой ракурс проблемы пока не сказался на их жизни. Ключевой очевидный эффект изменения климата – неустойчивость погоды, а это не новое явление. Таким образом, проблема воспринимается скорее на уровне фоновых страхов, а не реальных угроз", — пояснил эксперт.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 16-17 июля 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.