В Коктебеле определили победителя в "битве" крымских и кубанских вин

КОКТЕБЕЛЬ, 23 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. В "битве" между крымскими и кубанскими винами, которую устроили в рамках первого международного винно-гастрономического фестиваля In Vino Veritas в Коктебеле, победу одержали вина из Кубани, сообщил РИА Новости куратор фестиваля Дмитрий Ковалев.

Фестиваль открылся 21 июля и продлился три дня. Он объединил 17 винодельческих предприятий из республики Крым, Севастополя, Ставропольского, Краснодарского края и Абхазии.

Ковалев отметил, что идея проведения своеобразных "футбольных винных матчей" родилась два года назад. Первыми победителями стали вина Крыма.

"Задумка следующая. Есть тренер Крыма и тренер Кубани. Они выбирают вина одинаковых сортов, но марки разные. Каждый хочет победить, поэтому выбирает, на свой взгляд, самое удачное вино. Потом мы собираем людей, которые с двумя бокалами пробуют вслепую вина и делают выбор в пользу наиболее понравившегося. Матч проходит в два тайма: первый — дегустация белых вин, второй – красных. После этого подводится итог. Сегодня победили вина Кубани со счетом 7:5", — сказал Ковалев.

В общем зачете по итогам девяти встреч счет стал 5:4 в пользу кубанских вин.

По словам собеседника агентства, практика показывает, что Кубань больше лидирует по белым винам, а Крым – по красным. Возможность отыграться крымские вина получат уже в сентябре.

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