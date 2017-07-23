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Общество

Роспотребнадзор назвал города-лидеры по распространению ВИЧ

22:5623.07.2017
(обновлено: 23:51 23.07.2017)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на ВИЧ в Казани. Архивное фотоЭкспресс-тестирование на ВИЧ в Казани. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. По числу заражений ВИЧ и СПИДом среди российских городов лидируют Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме" во Владимирской области.

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Вы знаете, что Кемерово у нас в лидерах в стране по этой опасности? Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург, к сожалению, это точки, которые сегодня на нашей карте горят", — сказала глава надзорного ведомства.

Она подчеркнула, что для профилактики распространения ВИЧ среди детей и молодежи необходимо проводить комплексное информирование о защите от различных инфекций, а не отдельные уроки полового воспитания.

"Надо заниматься гигиеническим воспитанием, нужно рассказывать людям, как не заболеть — любыми инфекциями. У каждой инфекции есть свой способ передачи", — отметила Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что информирование о профилактике инфекций нужно усиливать не только в школах, но и в детских садах. По ее словам, в настоящее время даже культура мытья рук находится далеко не на должном уровне.

Лаборатория. Архивный фото
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Эпидемия или нет?

В мае министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, число заражений ВИЧ в стране в 2016 году сократилось на 15% по сравнению с 2015 годом.

"Число новых случаев ВИЧ-инфекции резко сократилось за 2016 год: у нас всего новых случаев 86,8 тысячи человек, а в 2015 году было более ста тысяч человек. Сокращение на 15%", — заявила глава Минздрава. При этом, по ее словам, в результате улучшения качества клинико-лабораторного мониторинга и лечения пациенты с ВИЧ теперь живут дольше.

Тем не менее, глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский не согласился с этими данными. По его словам, в России продолжается эпидемия ВИЧ, и ситуация ухудшается.

"У нас за прошлый год 2016-ый было сообщено о 103,5 тысячах новых случаев ВИЧ-инфекции среди граждан России. Это на 5,3% больше, чем в 2015 году. Там было зарегистрировано 98 232 человека", — сказал вирусолог. Он подчеркнул, что в процентах это небольшое снижение, однако по абсолютным цифрам заболеваемость ВИЧ продолжает расти.

Скворцова и Покровский сошлись в одном — в оценке числа зарегистрированных ВИЧ-инфицированных граждан в России. Министр и вирусолог назвали похожие цифры — от 860 до 870 тысяч человек.

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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
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В то же время Покровский отметил, что на самом деле в России около 1,2 —1,4 миллиона ВИЧ-инфицированных, то есть приблизительно на полмиллиона больше, чем зарегистрировано официально.

ВИЧ — болезнь молодых?

По словам академика РАН Вадима Покровского, возраст, при котором наиболее высока вероятность заразиться ВИЧ — это 30-39 лет. В этой возрастной категории, по данным ученого, инфицирован каждый 50-й.

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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
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Среди мужчин случаи заражения происходят преимущественно в возрасте 35-39 лет (2,8%), а среди женщин — в возрасте 30-34 лет (1,6%), отметил вирусолог. Он объяснил это тем, что женщины чаще вступают в половую связь с мужчинами более старшего возраста. Причем именно половые контакты являются основным фактором риска заболеваемости ВИЧ-инфекцией для женщин.

"Половые контакты у нас сейчас за последний, 2016, год вышли на первое место практически — примерно столько же процентных случаев новых заражений, сколько при употреблении наркотиков. 48,8% заразились при употреблении наркотиков, 48,7% — при гетеросексуальных контактах, 1,5% — при гомосексуальных контактах", — рассказал академик в мае.

Он добавил, что за прошлый год в России было зарегистрировано 16 случаев с подозрением на заражение ВИЧ в медучреждениях при использовании нестерильного медицинского инструментария, а также три случая при переливании крови.

Инъекция. Архивное фото
© Fotolia / DDRockstar
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Вирусу — бой

Минздрав принимает меры по борьбе с ВИЧ — ведомство разработало Государственную стратегию по противодействию распространению инфекции до 2020 года. Одно из основных направлений документа — первичная профилактика, в которую входит информирование граждан о защите от заражения. Кроме того, в России регулярно проходят акции, направленные на борьбу с распространением вируса.

Так, в июле Минздрав совместно с РЖД отправили из Владивостока в Санкт-Петербург специально оборудованный вагон, где можно бесплатно провериться на ВИЧ.

"Вагон проедет через всю страну — от Владивостока до Санкт-Петербурга, сделав остановки в 24 самых пораженных ВИЧ регионах. Как в самом поезде, так и на вокзалах в местах его остановок, каждый желающий сможет сдать тест на ВИЧ", — говорилось в сообщении ведомства.

В мае Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции в рамках акции "Стоп ВИЧ/СПИД", которая прошла в стране с 15 по 21 мая уже в третий раз. За это время в регионах были организованы мероприятия различного формата: волонтерские акции милосердия по работе с группами риска, по профилактике дискриминации людей с ВИЧ, по оказанию поддержки центрам паллиативной помощи больным СПИДом, а также благотворительные марафоны и флешмобы.

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Общество
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
семен чехов
Здравоохранение уже нет-угробили а проблемами медицины уже занимается роспотребнадзор! Да и не удивительно что происходит в нашей стране! Денег нет и держаться надо с хорошим настроением!
23:32
23.07.2017
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Дмитрий Д
То есть с наркоманией бороться не нужно? Там же почти половина зараженных и если учесть, что наркоманов не так много(или нас обманывают, об этом), то вся зараза от туда.
23:36
23.07.2017
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