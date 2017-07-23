Кустурица назвал Крым частью России и раскритиковал позицию западных стран

ЯЛТА, 23 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Сербский режиссер Эмир Кустурица посоветовал крымчанам не обращать внимание на мнение западных стран, не признающих полуостров частью России.

Сербский режиссер и музыкант вместе со своей группой The No Smoking Orchestra прибыл в воскресенье утром в Симферополь рейсом из столичного Шереметьево. Вечером в Ялте состоится концерт его группы. До концерта Кустурица провел пресс-конференцию для СМИ.

"Вам надо делать то, что вы делаете. Подтверждение, что вы — Россия, это ваша жизнь, ваша культура. Потому что вы часть великой России, вам не нужно ждать мнение тех, кто находится в штате Висконсин", — сказал Кустурица, отвечая на вопрос журналистов о том, что необходимо делать крымчанам, чтобы Крым признали частью России во всем мире.

Он добавил, что считает свой приезд в Крым частью миссии по объединению людей и народов.

"Есть силы, которые разъединяют, и силы, которые соединяют. Когда Крым стал Россией, я думал, что он всегда был Россией. Югославию разъединили – это было выгодно тем силам, которые разъединяют. Мы видели разъединение Ирака, Ливии, Сирии, Румынии и, наконец, Сербии", — сказал Кустурица.

Относительно своего приезда на полуостров, который может вызвать негативное отношение со стороны властей некоторых стран, режиссер сказал, что принадлежность Крыма к России определил народ.

"Здесь не было войны, здесь был референдум, где люди сказали, что мы хотим жить с Россией. Я с группой соединения, я думаю, это надо было сделать", — сказал Кустурица.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".