Участники молодежного форума пожаловались на дорогие презервативы

На молодёжном образовательном форуме Территория смыслов на Клязьме во Владимирской области. 26 июня 2017

На молодёжном образовательном форуме Территория смыслов на Клязьме во Владимирской области. 26 июня 2017

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 23 июл — РИА Новости. Участники молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме" пожаловались главе Роспотребнадзора Анне Поповой на высокую стоимость презервативов.

В ответ на высказывание участника форума о высокой стоимости презервативов Попова пообещала передать жалобу руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву.

"Я услышала. Завтра с утра я начну свой рабочий день со звонков Игорю Юрьевичу Артемьеву", — заявила руководитель Роспотребнадзора.

Как сообщалось ранее, всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме" в рамках семи тематических смен соберет около 7 тысяч молодых специалистов в разных сферах от 18 до 30 лет. Он стартовал 27 июня во Владимирской области и продлится по 20 августа.