Участники молодежного форума пожаловались на дорогие презервативы

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 23 июл — РИА Новости. Участники молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме" пожаловались главе Роспотребнадзора Анне Поповой на высокую стоимость презервативов.
В ответ на высказывание участника форума о высокой стоимости презервативов Попова пообещала передать жалобу руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву.
"Я услышала. Завтра с утра я начну свой рабочий день со звонков Игорю Юрьевичу Артемьеву", — заявила руководитель Роспотребнадзора.
Как сообщалось ранее, всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме" в рамках семи тематических смен соберет около 7 тысяч молодых специалистов в разных сферах от 18 до 30 лет. Он стартовал 27 июня во Владимирской области и продлится по 20 августа.