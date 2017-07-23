Обратившаяся к Путину скрипачка освоит вторую специальность бесплатно

Президент РФ Владимир Путин во время посещения образовательного центра Сириус в Сочи, в котором проходят обучение одаренные дети со всей России

Президент РФ Владимир Путин во время посещения образовательного центра Сириус в Сочи, в котором проходят обучение одаренные дети со всей России

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Ученица музыкальной школы, задавшая вопрос президенту России Владимиру Путину на встрече в Сочи, сможет бесплатно обучаться по второй специальности, сообщил глава Минкультуры РФ Владимир Мединский.

Воспитанница детского центра "Сириус" в Сочи на встрече с президентом РФ в пятницу рассказала, что успешно учится в Центральной музыкальной школе (ЦМШ) при Московской консерватории по двум специальностям — скрипка и фортепиано — и даже побеждала в крупных конкурсах по обоим направлениям. При этом она сообщила, что на бюджетной основе она учится только по специальности скрипка, а чтобы получить диплом по фортепиано, ей необходимо оплатить полную стоимость обучения, хотя все предметы, за исключением специальности, одни и те же.

Ученица ЦМШ, задавшая вопрос В.Путину, сможет бесплатно обучаться по 2й спец-ти.

Но главное-решить вопрос системноhttps://t.co/XA8BEy7zH9 — Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 23 июля 2017 г.

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Ранее в Минкультуры сообщили, что ведомство вместе с экспертным сообществом планирует разработать механизм, позволяющий детям осваивать две музыкальные специальности одновременно.