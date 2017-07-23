Попова: для борьбы с ВИЧ у детей недостаточно уроков полового воспитания

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 23 июл — РИА Новости. Для профилактики ВИЧ среди детей и молодежи нужно проводить не отдельные уроки полового воспитания, а комплексное информирование о защите от различных инфекций, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме" во Владимирской области.

Попова напомнила период эпидемии гриппа зимой 2016 года, когда россияне благодаря информированию пользовались масками, чтобы защититься от болезни.

"Я бы говорила не о том, что надо уроки какие-то делать. Я бы говорила о том, что надо заниматься гигиеническим воспитанием, нужно рассказывать людям, как не заболеть — любыми инфекциями. У каждой инфекции есть свой способ передачи… Главное — донести, как сохранить свое здоровье", — заявила Попова.

Она отметила, что информирование нужно усиливать и в школах, и в детских садах. Глава Роспотребнадзора добавила, что даже культура мытья рук в настоящее время очень низка.