Роспотребнадзор предложил приравнять парогенераторы к электронным сигаретам

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 23 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор выступает за внесение курительных парогенераторов наряду с электронными сигаретами и кальяном в законопроект, который предлагает приравнять их к табаку и применять к ним аналогичные ограничения, заявила глава ведомства Анна Попова.

Законопроект, который предлагает распространить на электронные сигареты и кальян все ограничения и запреты, действующие в отношении табака, внесен в Госдуму в марте.

"Сегодня на площадке Государственной Думы рассматривается законопроект, который мы горячо поддержали, и мы туда предложили внести изменения для того, чтобы такие устройства — парогенераторы — были внесены", — сказала Попова на молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме" во Владимирской области.

Разработчики законопроекта предлагают ввести понятия "электронное курительное изделие" и "кальян", установить ограничения их использования на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, определить требования к демонстрации электронных курительных изделий в аудиовизуальных произведениях для детей и взрослых, ограничить торговлю, в том числе запретить продажу несовершеннолетним и запретить вовлечение детей в потребления указанных изделий.

Проект закона также предлагает приравнять в Кодексе об административных правонарушениях РФ (КоАП) электронные сигареты и кальян к табаку и наказывать за вовлечение несовершеннолетних в их курение, за нарушение запрета на курение на отдельных территориях, в том числе на детских площадках, с максимальным наказанием в виде штрафа до 3 тысяч рублей. Также предлагается наказывать большими штрафами должностные и юридические лица за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке, несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли электронными сигаретами и кальяном.