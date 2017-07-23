Глава Роспотребнадзора назвала города, лидирующие по заболеваемости ВИЧ

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 23 июл — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург лидируют в России по числу заражений ВИЧ и СПИДом.

"Вы знаете, что Кемерово у нас в лидерах в стране по этой опасности? Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург, к сожалению, это точки, которые сегодня на нашей карте горят", — сказала Попова на молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме" во Владимирской области.

Кузбасс с 2010 года входит в число регионов, лидирующих в России по зарегистрированным новым случаям, однако специалисты объясняют это, в частности, рядом объективных причин, включая высокую доступность обследований. В начале ноября 2016 года управление здравоохранения администрации Екатеринбурга сообщило, что в городе зарегистрировано 26693 случаев ВИЧ-инфекции. Это составляет 1826 человек на 100 тысяч жителей, то есть 1,8% населения мегаполиса. Иными словами, заражен каждый 50-й.