В Москве завершилось шествие "За свободный интернет"

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Шествие "За свободный интернет" в Москве завершилось, участники акции покидают финальную точку маршрута в районе проспекта Академика Сахарова, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции прошли по бульварному кольцу с плакатами и флагами, выкрикивая лозунги в поддержку свободного интернета. По всему маршруту следования выстроились сотрудники Росгвардии и полиции, наблюдавшие за ходом шествия. За колонной в хвосте ехали несколько служебных автомобилей: скорая помощь, несколько машин полиции и автозак.