В Москве завершилось шествие "За свободный интернет"

Флаги и плакаты на марше За свободный интернет в Москве. 23 июля 2017

Флаги и плакаты на марше За свободный интернет в Москве. 23 июля 2017

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Шествие "За свободный интернет" в Москве завершилось, участники акции покидают финальную точку маршрута в районе проспекта Академика Сахарова, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее мэрия Москвы согласовала с ПАРНАС проведение в воскресенье с 14.00 до 16.00 акции "Марш за свободный интернет", заявленное количество участников — до 10 тысяч. Полиция ранее сообщила, что количество участников шествия составило около 800.

Участники акции прошли по бульварному кольцу с плакатами и флагами, выкрикивая лозунги в поддержку свободного интернета. По всему маршруту следования выстроились сотрудники Росгвардии и полиции, наблюдавшие за ходом шествия. За колонной в хвосте ехали несколько служебных автомобилей: скорая помощь, несколько машин полиции и автозак.