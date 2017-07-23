"Почта России" расследует массовое вскрытие посылок в Ростовской области

КРАСНОДАР, 23 июл — РИА Новости. Сотрудники почтовой безопасности УФПС Ростовской области проводят внутреннее расследование по факту недоставки почтовой корреспонденции, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФПС (филиала) Ростовской области.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, демонстрирующий гору вскрытых посылок Почты России на берегу реки.

По данному факту сотрудники безопасности УФПС Ростовской области проводят внутреннее расследование.

"Все обнаруженные оболочки почтовых отправлений собраны и доставлены в почтамт, по каждому проводится экспертиза, адресатам будут даны разъяснения о порядке получения компенсаций. Клиентам будет возмещен ущерб в соответствии с законом о почтовой связи", — отмечает ведомство.

Уточняется, что материалы по факту происшествия будут переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения, а сотрудники, совершившие правонарушение, "будут уволены".

"В случае если вина в совершении хищения будет доказана, действующим законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", — добавил собеседник.

В компании также отметили, что по вопросам, связанным с оказанием услуг, можно обратиться по телефону 8-800-2005-888.