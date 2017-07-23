В ОП пообещали разобраться с ценовой политикой авиаперевозчиков

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Общественная палата (ОП) РФ планирует разобраться с ценовой политикой авиаперевозчиков в РФ, в особенности на Чукотке и Дальнем Востоке, заявил секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.
"Мы попробуем разобраться с ценовой политикой", — заявил Фадеев, трансляция выступления которого велась на официальном канале форума в YouTube.
По его словам, проблема транспортной доступности остро стоит не только перед Чукоткой и Дальним Востоком, но и перед многими малыми городами России, особенно с небольшой численностью населения.
"У нас много миллионов человек отодвинуты от жизни, и это огромная проблема", — заявил Фадеев. "Мы (в ОП РФ – ред.) развиваем сейчас отдельное направление по малым городам", — добавил он.