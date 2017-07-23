В ОП пообещали разобраться с ценовой политикой авиаперевозчиков

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Общественная палата (ОП) РФ планирует разобраться с ценовой политикой авиаперевозчиков в РФ, в особенности на Чукотке и Дальнем Востоке, заявил секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.

В воскресенье один из участников Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме" во Владимирской области обратил внимание Фадеева на то, что из Анадыря долететь до Москвы гораздо дороже, чем из соседнего Хабаровска или Магадана, причем билет до столицы в один конец стоит порядка 50 тысяч рублей — для многих людей семейный отдых в таких условиях невозможен.

"Мы попробуем разобраться с ценовой политикой", — заявил Фадеев, трансляция выступления которого велась на официальном канале форума в YouTube.

По его словам, проблема транспортной доступности остро стоит не только перед Чукоткой и Дальним Востоком, но и перед многими малыми городами России, особенно с небольшой численностью населения.

"У нас много миллионов человек отодвинуты от жизни, и это огромная проблема", — заявил Фадеев. "Мы (в ОП РФ – ред.) развиваем сейчас отдельное направление по малым городам", — добавил он.