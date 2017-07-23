Церетели откроет скульптурную композицию "Воин-лыжник" в парке "Патриот"

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Зураб Церетели в понедельник откроет скульптурную композицию "Воин-лыжник" в парке "Патриот" в Подмосковье, сообщает пресс-служба парка.

"Двадцать четвертого июля в 12.30 в парке "Патриот" состоится торжественная церемония открытия скульптурной композиции "Воин-лыжник", автором которой является известный художник-монументалист, президент Российской академии художеств, член попечительского совета парка Зураб Церетели", — говорится в сообщении.

Воины-лыжники в ходе Великой Отечественной войны выполняли ответственные задания, совершали разведывательные рейды в тыл немецко-фашистских войск, в результате чего неприятель нес серьезные потери как на фронте, так и в тылу.

По словам самого Церетели, он надеется, "что памятник станет для посетителей парка одной из ярких достопримечательностей и положит начало его дальнейшему художественному оформлению".

Директор парка Сергей Мирошниченко также отметил, что эта композиция "станет достойным пополнением коллекции музейного комплекса парка "Патриот".