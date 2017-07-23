Фильм "Матильда" не нарушает УК, заявил Бортко

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Фильм "Матильда" Алексея Учителя не нарушает уголовный кодекс и не идет вразрез с Конституцией РФ, все остальное — личное мнение каждого и похоже на цензуру, считает первый зампред комитета ГД по культуре, режиссер Владимир Бортко.
Бортко пояснил, что есть два документа, которыми нужно руководствоваться, оценивая фильм: "Конституция РФ, где написано, что можно, и там еще написано, что цензуры у нас нет; и Уголовный кодекс, где написано, что нельзя".
"Под Уголовный кодекс, как я понимаю, фильм не попадает никаким боком, значит все остальное вполне допустимо. Личное мнение госпожи Поклонской и 37 депутатов может оставаться их личным мнением, но надо руководствоваться не личным мнением, а законом РФ. Этим комитет по культуре и занимается", — заявил Бортко РИА Новости.
Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры". Депутат Госдумы Наталья Поклонская по их обращению направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить картину. Позже Поклонская заявила, что получила ответ экспертов по фильму "Матильда" и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру. Поклонская рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, исследуя доступные всем трейлеры и полный текст сценария, который был представлен авторами в министерство культуры для получения госфинансирования. По словам депутата, комиссия заключает, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.