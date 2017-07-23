МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. После тяжелой болезни скончалась телеведущая Елена Миронова, которая вела программу "Доброе утро" на Первом канале, сообщает в воскресенье телеканал.

"Печальная новость: не стало известной ведущей "Доброго утра" Елены Мироновой. Она долго боролась с тяжелой болезнью, но недуг оказался сильнее. На Первом канале Елена Миронова проработала многие годы, с неизменной улыбкой желала всем хорошего начала дня. Зрители любили ее не только за мягкий очаровательный голос, но и за остроумие и элегантность", — говорится в сообщении телеканала.

Коллеги всегда вспоминают о ней с теплом, добавляют на канале. Недавно Первый канал отметил 30-летие "Доброго утра". Андрей Малахов, который также начинал карьеру в этой программе, приглашал Елена Миронову на эфир, но, к сожалению, здоровье не позволило.

"Все дело в том, что мы звали на этот эфир и Елену Миронову. Я позвонил ей, и она сказала, что она не может прийти, она уже не встает. У нее химия. Она передавала всем огромный привет, и я хочу, чтобы мы сейчас поаплодировали Лене, потому что столько моментов, пережитых с ней. Лена, мы тебя любим", — сказал тогда в программе Малахов.

Елена Миронова долгие годы работала корреспондентом программы "Время", многие помнят ее репортажи.

"Это большая утрата для всего коллектива Первого канала, приносим соболезнования близким. Когда состоится прощание с Еленой Мироновой, станет известно позже", — говорится в сообщении.