МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. После тяжелой болезни скончалась телеведущая Елена Миронова, которая вела программу "Доброе утро" на Первом канале, сообщает в воскресенье телеканал.
"Печальная новость: не стало известной ведущей "Доброго утра" Елены Мироновой. Она долго боролась с тяжелой болезнью, но недуг оказался сильнее. На Первом канале Елена Миронова проработала многие годы, с неизменной улыбкой желала всем хорошего начала дня. Зрители любили ее не только за мягкий очаровательный голос, но и за остроумие и элегантность", — говорится в сообщении телеканала.
Коллеги всегда вспоминают о ней с теплом, добавляют на канале. Недавно Первый канал отметил 30-летие "Доброго утра". Андрей Малахов, который также начинал карьеру в этой программе, приглашал Елена Миронову на эфир, но, к сожалению, здоровье не позволило.
Елена Миронова долгие годы работала корреспондентом программы "Время", многие помнят ее репортажи.
"Это большая утрата для всего коллектива Первого канала, приносим соболезнования близким. Когда состоится прощание с Еленой Мироновой, станет известно позже", — говорится в сообщении.