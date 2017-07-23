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Общество

Крымский фестиваль вина набирает обороты

09:2023.07.2017
(обновлено: 09:26 23.07.2017)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВинный фестиваль In Vino Veritas в КоктебелеВинный фестиваль In Vino Veritas в Коктебеле
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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КОКТЕБЕЛЬ, 23 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Первый международный винно-гастрономический фестиваль In Vino Veritas в Коктебеле, открывшийся 21 июля, становится центром притяжения туристов и крымчан, рассказал директор проекта Константин Мешков.

Винный фестиваль In Vino Veritas в Коктебеле
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В Коктебеле пройдет битва крымских и кубанских вин
Фестиваль, объединивший 17 винодельческих предприятий из Республики Крым, Севастополя, Ставропольского и Краснодарского краев, а также Абхазии, продлится три дня.

Проект стартовал, несмотря на ряд технических нюансов, рассказал директор, ожидается, что фестиваль посетят 8 тысяч человек. "Людей с каждым днем становится все больше. Пока отрицательных откликов я не слышал. Есть недочеты, недоработки. Я их знаю и вижу, но в следующий раз исправим", — сказал Мешков РИА Новости.

По его словам, мероприятия фестиваля будут проходить на протяжении всего года, а а планах — расширение географии: сделать его традиционным и пригласить виноделов из ближнего и дальнего зарубежья.

На площадках фестиваля проходят уникальные мастер-классы и дегустации. Организаторов фестиваля трудно спутать с посетителями: они одеты в синие футболки с надписью на спине: "В поисках истины".

 

© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВинный фестиваль In Vino Veritas в Коктебеле
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Винный фестиваль In Vino Veritas в Коктебеле

Крым как место встречи

Винная эстафета In Vino Veritas и Фитнес-дома Le Rosh в Коктебеле. 22 июля 2017
© Фото : аккаунт фестиваля "In Vino Veritas" в сети Facebook
Виноделы устроили необычную эстафету в Крыму
Куратор проекта Дмитрий Ковалев признается, что идея названия фестиваля родилась благодаря гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

"В мире очень много логотипов и названий винных фестивалей. Многие из них сводятся к привычным фразам. Сначала мы хотели назвать фестиваль Koktebel Wine Fest, но потом пришли к тому, что нам незачем повторяться и стоит взять название, которое на слуху. Как-то в дискуссии Дмитрий Киселев нам предложил рассмотреть новый вариант, и он оказался очень интересным", — рассказал РИА Новости Ковалев.

По его словам, название In Vino Veritas подчеркивает, что вино — это честный и правдивый напиток, который объединяет людей.

"Крыму нужна правда. Правда о Крыме через вино. Одна из наших идей — развеять ложь и мифы о Крыме. Все видят, какая дружелюбная и веселая атмосфера царит на площадке фестиваля. Крым должен стать местом, где встречаются виноделы со всего мира", — подчеркнул Ковалев.

© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВинный фестиваль In Vino Veritas в Коктебеле
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Винный фестиваль In Vino Veritas в Коктебеле

Отзывы о фестивале

Фестиваль In Vino Veritas в Коктебеле
© РИА Новости / Александр Полегенько
Коктебель, джаз, вино: как крымские виноделы привлекают туристов
Один из посетителей — директор крымского зверинца "Сказка" и сафари-парка "Тайган" Олег Зубков признался, что такой фестиваль необходим Крыму. "Если кто-то сегодня влюбится в Крым благодаря таким фестивалям, это будет замечательно. Я очень радуюсь и хорошо воспринимаю такие мероприятия. Это сильно, это современно, это удивительно, это разнообразие отдыха", — сказал собеседник агентства.

По словам Зубкова, фестиваль должен проходить более масштабно на крымском уровне.

Готовы приезжать в Крым снова и кубанские виноделы. "Мы очень мало представлены на крымском полуострове. К сожалению, нет возможности хотя бы дать понять людям, что по ту сторону пролива виноделие развивается очень активно. Пусть люди к нам приезжают за нашим вином", — сказала директор по производству ООО "Кубань-Вино" Ванда Ботнарь.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВинный фестиваль In Vino Veritas в Коктебеле
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Винный фестиваль In Vino Veritas в Коктебеле
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