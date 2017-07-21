Московский метрополитен сообщил об изменении в работе станции "Щелковская"

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Северный вестибюль станции "Щелковская" Московского метрополитена с субботы и до 30 сентября в утренние часы пик по будням будет открыт только для входа пассажиров, сообщили в пресс-службе подземки в пятницу.

"Северный вестибюль станции "Щелковская" Арбатско-Покровской линии будет работать только для входа пассажиров по рабочим дням с 7 до 9 утра‬ в период с 22 июля по 30 сентября 2017 года‬", — сказали в пресс-службе.

Изменения в режиме работы станции связаны с необходимостью реконструкции Щелковского шоссе, пояснили в метро.

Для выхода в город пассажиры смогут воспользоваться южным вестибюлем станции.