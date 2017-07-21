МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с учащимися образовательного центра "Сириус" в Сочи и ответил на их вопросы. Самые запоминающиеся ответы главы государства – в подборке РИА Новости.
О главных ценностях
"Первое — это сама жизнь. Далее — любовь и свобода", — сказал Путин.
О знаковом событии в жизни
"Пожалуй, не было такого, чтобы раз — и изменило мою жизнь, то есть было, но влияние… Наверное, все-таки, развал Советского Союза", — признался российский лидер.
О ярком воспоминании детства
"Я уже большой мальчик, запамятовал… Но одно из таких ярких впечатлений, которое у меня до сих сохранилось, – это, так скажем, мое некорректное поведение в отношении другого человека и его резкий отпор на мое некорректное… Это учит уважать других людей", — рассказал президент.
О напряженном графике
"Чем больше делаешь, чем больше успеваешь, нельзя себя жалеть", — дал совет Путин.
О стрессе
О фальшивых аккаунтах в соцсетях
"Я не имею ни к одному из них никакого отношения, так, чтобы вам и другим пользователям было понятно. То, что там пишут от моего имени, это не я. Но я надеюсь, ничего дурного они там не пишут, но во всяком случае это не я", — пояснил глава государства.
О никах в интернете
"Я в разведшколе учился когда, у меня был псевдоним "Платов", но у всех были псевдонимы, потому что работа такая, которая предполагает определённый уровень конспирации. Здесь-то зачем, чего прятаться-то?" – убежден президент.
О ЕГЭ
Об уклонистах от армии
"Уклонение от исполнения мужчиной этого своего долга не может не вызывать отторжения и осуждения", — сказал глава государства.
О единой мировой валюте
"Идея хорошая, но мало шансов ее реализовать сейчас. У нас есть биткоины и другие валюты. Наше отношение к этому сегодня очень настороженное, потому что почти ничего не отрегулировано в этой сфере сегодня", — считает президент.
О фильме Оливера Стоуна
"Он неординарный человек, глубокий, очень уравновешенный и комфортный собеседник, — рассказал Путин. — Уверен, что Оливер Стоун человек очень порядочный, он ничего не передергивал. Из того, что я видел, повторяю, где-то я полторы серии посмотрел, все очень корректно".
О гребешках
О пути к посту президента
О преемнике
"Общая международная практика заключается в том, что если лидер партии, страны, государства уходит, то, как правило, не всегда, но как правило, кого-то презентует и рекомендует обратить внимание на какого-то человека как на того, кто может возглавить правительство страны или партии. Но в конечном итоге, кому возглавить страну, определяет народ в ходе прямого тайного голосования, как это предусмотрено Конституцией. Поэтому кого бы кто бы ни предлагал, личный выбор всегда за гражданами Российской Федерации".
Об участии в выборах в 2018 году
О жизни после ухода с поста
"Я пока еще не решил, ухожу или нет", — пошутил президент.
"В мире много интересных занятий. Это не значит, что я буду должен сесть и заниматься только мемуарами. Ведь можно той же политической деятельностью заниматься вне рамок президентских обязанностей", — отметил он. "Я найду чем заняться", — заключил Путин.