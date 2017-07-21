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Общество

О псевдониме разведчика и выборах: "Недетский разговор" с Путиным в цитатах

Сюжет:
Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус" (65)
22:3921.07.2017
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с учащимися образовательного центра "Сириус" в Сочи и ответил на их вопросы. Самые запоминающиеся ответы главы государства – в подборке РИА Новости.

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин считает, что человечество находится на пороге нового скачка развития

О главных ценностях

"Первое — это сама жизнь. Далее — любовь и свобода", — сказал Путин.

О знаковом событии в жизни

"Пожалуй, не было такого, чтобы раз — и изменило мою жизнь, то есть было, но влияние… Наверное, все-таки, развал Советского Союза", — признался российский лидер.

О ярком воспоминании детства

"Я уже большой мальчик, запамятовал… Но одно из таких ярких впечатлений, которое у меня до сих сохранилось, – это, так скажем, мое некорректное поведение в отношении другого человека и его резкий отпор на мое некорректное… Это учит уважать других людей", — рассказал президент.

О напряженном графике

"Чем больше делаешь, чем больше успеваешь, нельзя себя жалеть", — дал совет Путин.

О стрессе

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Конечно, у меня постоянно возникают стрессовые, полустрессовые ситуации, мне многое не нравится, но все-таки я научился себя сдерживать. Не знаю, как это со стороны смотрится, но считаю, что мне это удается. Более того, полагаю, что это является большим преимуществом в отношениях с людьми, особенно в отношении с теми, кто эти эмоции сдерживать не может", — подчеркнул Путин.

О фальшивых аккаунтах в соцсетях

"Я не имею ни к одному из них никакого отношения, так, чтобы вам и другим пользователям было понятно. То, что там пишут от моего имени, это не я. Но я надеюсь, ничего дурного они там не пишут, но во всяком случае это не я", — пояснил глава государства.

О никах в интернете

"Я в разведшколе учился когда, у меня был псевдоним "Платов", но у всех были псевдонимы, потому что работа такая, которая предполагает определённый уровень конспирации. Здесь-то зачем, чего прятаться-то?" – убежден президент.

О ЕГЭ

Владимир Путин и руководитель образовательного центра Сириус Елена Шмелева перед началом Недетского разговора с Владимиром Путиным. 21 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"ЕГЭ не задумывалась как система начетничества. И если готовят именно таким образом, то, конечно, здесь точно много нужно поменять. Но хочу обратить внимание на то, что все-таки ЕГЭ не напрямую связан с формальным отношением к предмету", — отметил Путин.

Об уклонистах от армии

"Уклонение от исполнения мужчиной этого своего долга не может не вызывать отторжения и осуждения", — сказал глава государства.

О единой мировой валюте

"Идея хорошая, но мало шансов ее реализовать сейчас. У нас есть биткоины и другие валюты. Наше отношение к этому сегодня очень настороженное, потому что почти ничего не отрегулировано в этой сфере сегодня", — считает президент.

О фильме Оливера Стоуна

"Он неординарный человек, глубокий, очень уравновешенный и комфортный собеседник, — рассказал Путин. — Уверен, что Оливер Стоун человек очень порядочный, он ничего не передергивал. Из того, что я видел, повторяю, где-то я полторы серии посмотрел, все очень корректно".

О гребешках

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин согласился, чтобы его "Волгу" сделали беспилотной
"Я когда стал президентом, там же в Кремле готовят что-то, делают. И меня спрашивают: "Владимир Владимирович, а что вы любите? Что бы вы хотели, чтобы мы вам приготовили?" Я говорю: "Да мне все равно. Что вы готовите, то и нормально, ничего особенного не нужно". – "Может быть, у вас какие-то предпочтения есть?" Я говорю: "Я не знаю, не знаю". А я перед этим куда-то ездил как турист, я говорю: "Гребешки можно было бы". Они говорят: "Хорошо". На следующий день приносят гребешки. Я ем. Они говорят: "Нравятся вам гребешки?" Я говорю: "Да, нравится, ничего". Сам про себя думаю, какой-то необычный немножко вкус. Они говорят: "Слава богу, что Вам понравилось, а то мы столько кур зарезали".

О пути к посту президента

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин считает, что счастливые моменты в жизни связаны с преодолением себя
"Я не планировал стать президентом, и меня ничего к этому не подвигало. Первый президент России, Борис Николаевич Ельцин…он меня пригласил к себе и сказал, что хочет предложить мою кандидатуру на должность председателя правительства Российской Федерации с тем, чтобы потом я баллотироваться в президенты. Я ему прямо тут же ответил: "Борис Николаевич, я к этому не готов. Для этого нужно полностью изменить свою судьбу, я не готов к этому". Он подумал, пауза такая наступила, он говорит: "Но вы еще подумайте, мы еще к этому вернемся". Но потом все-таки предложил мою кандидатуру Государственной думе".

О преемнике

"Общая международная практика заключается в том, что если лидер партии, страны, государства уходит, то, как правило, не всегда, но как правило, кого-то презентует и рекомендует обратить внимание на какого-то человека как на того, кто может возглавить правительство страны или партии. Но в конечном итоге, кому возглавить страну, определяет народ в ходе прямого тайного голосования, как это предусмотрено Конституцией. Поэтому кого бы кто бы ни предлагал, личный выбор всегда за гражданами Российской Федерации".

Об участии в выборах в 2018 году

Галактика J143450.5+033843 в созвездии Девы, которую мы видим плашмя. Архивное фото
© Фото : ESA/Hubble & NASA
Путин заявил, что ему бы хотелось разгадать тайну создания Вселенной
"Я еще не решил, я посмотрю. В 2018 году выборы, до начала избирательной кампании еще время есть, поэтому посмотрим", — сказал Путин.

О жизни после ухода с поста

"Я пока еще не решил, ухожу или нет", — пошутил президент.

"В мире много интересных занятий. Это не значит, что я буду должен сесть и заниматься только мемуарами. Ведь можно той же политической деятельностью заниматься вне рамок президентских обязанностей", — отметил он. "Я найду чем заняться", — заключил Путин.

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