Путин рассказал, что всегда занимался спортом

СОЧИ, 21 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе посещения образовательного центра "Сириус" в Сочи рассказал, что в разное время интересовался разными предметами в зависимости от того, как планировал свою жизнь, но при этом всегда занимался спортом.

"Чем я занимался во внеурочное время? В основном спортом, в концертный зал ходил иногда, книжки почитывал по истории. Ну, я разные предметы любил в разное время, в зависимости от того, как планировал выстроить свою жизнь. В какое-то время, вот я говорил, перешел в специализированную школу… потом решил поступать на юрфак, начал заниматься историей, иностранным языком, но при этом всегда занимался спортом", — сказал Путин.

После этого к главе государства обратился школьник, который, задавая свой вопрос, отметил: "Меня зовут тоже Владимир Владимирович".

В этой связи Путин вспомнил историю из студенческих лет и преподавателя, который поставил ученику "отлично" из-за совпадения достаточно редкого имени и отчества.

"У нас был случай, вот сейчас про университет вспомнил. У нас преподаватель был Аксентий Мелитонович, он вел такой предмет, как колхозное право — был такой предмет. Были колхозы — было колхозное право. К нему пришел студент сдавать экзамен, протянул ему зачетку, тот открыл ее, прочитал, посмотрел, говорит: "Аксентий Мелитонович", тот говорит: "Да". Посмотрел (преподаватель — ред.) еще туда (в зачетку — ред.), на него, пишет — "отлично"… Такой был добрый человек", — пошутил российский лидер.