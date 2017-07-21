Путин рассказал детям в Сочи о постпрезидентских планах

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе общения с воспитанниками образовательного центра "Сириус" в Сочи ответил примерно на 60 вопросов, среди которых были не только шуточные, но и очень серьезные.

Дети спрашивали главу государства о мечтах, главных ценностях в жизни, баловстве в детстве, любимых предметах в школе. Но были и такие вопросы, которые волнуют миллионы россиян, например, пойдет ли Путин на выборы главы государства в 2018 году, и о возможном приемнике.

Девочек, которые задавали вопросы президенту, больше интересовали вопросы культуры и образования, а мальчиков — науки и спорта.

Также Путин предоставил возможность всем именинникам, присутствующим на встрече, задать ему свой вопрос, и при этом строго пресекал попытки тех, у кого день рождения был вчера или будет завтра. В конце встречи он вручил им подарки — подписанные им книги.

Как сообщалось ранее, на встрече присутствовали дети из 66 регионов РФ.