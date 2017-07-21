Путин ответил на вопросы школьников о планах на выборы и службе в разведке

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Выборы и ситуация в экономике, поддержка молодых ученых и науки в целом, развитие технологий и образование, энергетическое будущее России и цензура в интернете — далеко не полный перечень тем, которые обсудил президент РФ Владимир Путин на встрече с воспитанниками образовательного центра "Сириус". Глава государства рассказал, что еще не принял решение об участии в будущих президентских выборах, назвал свой псевдоним во время службы в разведке и ответил на личные вопросы.

Во встрече прияли участие более 800 детей из 66 регионов. В ходе общения с ними Путин сыграл в подобие телевикторины "Своя игра", ответив на несколько вопросов.

"Сириус" был создан в марте 2013 года фондом "Талант и успех" по инициативе Путина, который является председателем его попечительского совета. Цель работы центра — выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успехов в техническом творчестве. Путин бывал в "Сириусе" неоднократно.

О выборах и преемнике



Среди интересовавших воспитанников "Сириуса" вопросов — планы президента на предстоящие выборы главы государства, спрашивали о возможном преемнике, а также о том, чем нынешний глава государства намерен заняться после ухода с президентского поста.

Президент рассказал, что еще не принял решение относительно своего участия в выборах 2018 года, отметив, что до начала избирательной кампании еще есть время. По этой же причине глава государства еще не решил, чем займется после ухода с президентского поста.

"В мире много интересных занятий, это не значит, что я буду должен сесть и заниматься только мемуарами. Ведь можно той же политической деятельностью заниматься вне рамок президентских обязанностей", — заявил он. По словам Путина, в частности его привлекает деятельность в таких направлениях, как общественные организации и экология.

Говоря о своем возможном преемнике на посту главы государства, заявил, что существует практика предлагать кандидата, на которого стоит обратить внимание, но решающее слова за народом.

"Но в конечном итоге, кому возглавить страну, определяет народ в ходе прямого тайного голосования, как это предусмотрено Конституцией РФ. Поэтому кого бы кто бы ни предлагал, личный выбор всегда за гражданами РФ", — сказал Путин.

Он рассказал и о том, что его упрашивали поменять Конституцию для продления срока полномочий главы государства, но он не стал и делать этого не будет.

Говоря о своей карьере, Путин рассказал, что не планировал стать президентом, но после должности председателя правительства его карьера "естественным образом" подошла к первой предвыборной президентской кампании.

Достижение целей



Зашла речь и о текущей ситуации в стране. По мнению главы государства, в целом власти РФ достигают поставленных целей, в том числе по развитию экономики. Путин отметил, что "как бы ни было сложно, она (экономика) у нас почти в два раза по размеру увеличилась".

"В разы, хочу подчеркнуть, выросли реальные доходы населения, несмотря на то, что сейчас очень много сложностей, у нас небольшой отток вниз по доходам населения, они сейчас опять растут. Тем не менее, начиная с 2000 года серьезным образом изменилась ситуация в доходах населения, заработная плата, пенсионное обеспечение", — пояснил президент.

Он привел в пример вооруженные силы, которые "у нас фактически развалились к 1999 году".

"А сейчас у нас совершенно другая армия. Она небольшая, компактная, эффективная, и здесь еще нужно много сделать, и здесь еще не все сделано, но есть все основания полагать, что мы эти цели достигнем, и задачи, которые стоят перед нами, решим", — подчеркнул Путин.

Образование и наука



Проблемы современного образования также озвучивались на встрече президента с детьми. Из зала Путина спросили, возможно ли произвести глобальные изменения в образовании в наше время. Дети жаловались на то, что выпускники школ, сдающие ЕГЭ, в частности по физике, заучивают готовые формулировки и учатся решать стандартные задачи, из-за этого падает интерес к предмету. По мнению президента, изменения в системе образования нужны, но говорить об этом должен не он, а эксперты.

"Я сейчас не отвечу вам, что конкретно надо сделать и как нужно изменить преподавание отдельных предметов, в том числе по физике, скажем, по математике — это все дело специалистов. Я не могу подменять собой мнение экспертов, это было бы неправильно и, как модно говорить, контрпродуктивно, даже вредно. Поэтому дело, прежде всего, специалистов", — сказал Путин.

В ходе встречи немало звучала и тема поддержки ученых, в том числе, юных талантов. Путин рассказал, что РФ в течение нескольких лет выделит 50 миллиардов рублей на систему грантовой поддержки исследователей в науке. Кроме финансирования российской науки в целом, это нацелено на поддержку молодых исследователей, отметил Путин, добавив, что существует необходимость привлечения молодых ученых по многим направлениям, включая природоохранную деятельность, физику, сферу искусственного интеллекта.

Президент РФ отметил, что сейчас технопарки для молодых ученых и специалистов создаются в 24 регионах. Кроме того, по словам президента, власти будут стремиться в 2018 году довести зарплату сотрудников научных учреждений до 200% от средней по экономике.

Глава государства также предложил расширить список конкурсов и олимпиад по научным проектам, а также пообещал подумать над льготами для учащихся, которые принимают в них активное участие.

В ходе встречи школьник из Сочи рассказал президенту, что в регионах, в том числе в Сочи, победителям и призерам олимпиад с этого года перестали выплачивать премии, в то же время, по его словам, в Москве эта премия повышается. Глава государства ответил, что в первый раз слышит об этом и пообещал разобраться в ситуации.

На гребне прогресса



Задавали главе государства и вопросы об энергетическом будущем страны: детей интересовало, как будет развиваться ситуация, когда в России закончатся нефть, газ и уголь.

"Это еще не скоро случится. Открываются все новые и новые запасы. Это касается всего углеводородного сырья, и нефти, и газа, и угля", — успокоил Путин присутствующих.

Глава государства подчеркнул, что Россия должна быть на гребне прогресса в области разработки возобновляемых ресурсов.

"Весь мир работает над водородной энергетикой, над возобновляемыми видами энергии, над биотопливом. Возобновляемые (ресурсы) – это ветер, приливы волны, это солнечная энергия. У человечества большой выбор. Вопрос только в том, что все это должно быть эффективно и дешевле, чем углеводороды. Но думать над этим нужно сегодня", — сказал президент.

Марс и тайны вселенной



Президент также рассказал о планах России по исследованию Марса: он отметил, что Россия продолжит участвовать в совместной работе по этому направлению с европейцами.

"Не помню точно, по-моему, в 2020 году мы планируем вместе с ними, с европейцами, предпринять еще одну попытку (посадки на Марс), но уже мы будем делать комплекс посадки. Надеюсь, что сделаем это хорошо, нам это удастся", — сказал Путин.

Он отметил, что далее работа будет заключаться в движении к спутникам Марса и высадке туда аппарата. "Поэтому работа планируется, она планируется в конкретные сроки: в 2019 году запуск и через несколько лет аппарат, спускаемый на Марс", — добавил президент.

Отвечая на вопрос, какие неразгаданные тайны истории он бы хотел раскрыть, Путин сказал, что ему бы хотелось разгадать тайну создания Вселенной и Солнечной системы.

"Тайна какой истории? Скажем, история мироздания, создание нашей Вселенной и Солнечной системы, это очень интересная, кстати, история, мне бы очень хотелось ее разгадать. Мне бы очень хотелось все-таки понять, что лежит в основе формирования Солнечной системы: это Большой взрыв или какие-то другие явления?" — сказал Путин.

Что касается истории России, то президенту, по его словам, было бы очень интересно посмотреть на то, как страна выходила из критических ситуаций в самый сложный период.

"(Интересно) как, во-первых, она туда попадала в эти смутные времена, и каковы были внутренние силы, которые вытаскивали страну из той ситуации, в которую она попадала", — рассказал Путин. По его словам, ему интересен вопрос о том, как зарождалось народное движение в Новгороде, как происходила консолидация народов и этносов на огромной территории, которую занимает страна, как одни этносы исчезали и появлялись другие, как они взаимодействовали между собой.

В России цензуры нет



Интересовало молодое поколение и отношение президента к цензуре в интернете. В ответ на этот вопрос Путин отметил, что в России нет цензуры ни в одной из сфер, и отметил, что "свобода — это одна из фундаментальных ценностей". При этом президент подчеркнул, что в интернете должны действовать такие же законы, как при регулировании общественной жизни.

"Ведь там (в интернете — ред.) должно быть разрешено все, что не запрещено законом. Скажем, распространение наркотиков, пропаганда терроризма, так называемые "группы смерти" — подталкивание молодых людей к суициду и так далее. Это что, мы должны предоставить право всем безнаказанно заниматься этой деструктивной, по сути, преступной деятельностью? Нет, конечно. Общество должно себя огородить от преступных посягательств. Поэтому здесь, в интернете, должны действовать такие же законы, как они действуют везде при регулировании общественной, государственной деятельности", — сказал он.

О личном

Во время "прямых линий" и больших пресс-конференций Путину часто задают вопросы личного характера, и встреча с воспитанниками "Сириуса" не стала исключением. Президент рассказал о главных для него ценностях в жизни, своем детстве, любимой музыке, любимых приемах в дзюдо и стрессовых ситуациях.

Президент признался, что у него постоянно возникают стрессовые ситуации, однако, по его словам, он научился с этим справляться, хотя срывы все же бывают. Он отметил, что считает проявление агрессии слабостью.

"Если же у меня иногда срыв какой-то получается, что чрезвычайно редко бывает, я, честно говоря, на себя очень сержусь, потому что считаю, что проявление агрессии в сегодняшнем мире, в сегодняшнем социуме, в отношениях между людьми — это отчасти проявление слабости, а мне это не нравится", — сказал он.

"Но в целом мне удается с этим справляться, чего и вам желаю", — заключил президент.

Своими главными ценностями Путин назвал жизнь, любовь и свободу и категорически не согласился с утверждением, что цель оправдывает средства.

"Мы знаем, ну многие из вас знают такую формулу — "цель оправдывает средства", то есть, если цель высокая и благородная, то неважно, какие методы и средства вы используете для ее достижения. Категорически с этим не согласен, потому что, если вы для достижения своей цели используете какие-то омерзительные способы ее достижения, то вы тем самым разрушаете саму цель, ради которой вы живете", — сказал он.

Президент рассказал и о своих отношениях с родителями, отметив, что всегда старался делать свой выбор в жизни самостоятельно.

Самым детским среди тех серьезных вопросов, которые задавали Путину воспитанники "Сириуса", стал вопрос о том, баловался ли он в детстве.

"Конечно, постоянно. Чего и тебе желаю", — с улыбкой ответил глава государства на вопрос юной воспитанницы образовательного центра "Сириус" о его поведении в детстве.

Говоря о любимой музыке, Путин рассказал, что любит популярную классику, в первую очередь Моцарта, и признался, что произведения Альфреда Шнитке ему пока непонятны, однако он надеется до этого дорасти.

"Платов"

Немного рассказал Путин и о своей службе в разведке. Воспитанники "Сириуса" даже узнали, каким псевдонимом пользовался нынешний глава государства в то время.

"Я, как вы знаете, начинал свою работу в органах внешней разведки. У меня тогда, я пользовался иногда в силу необходимости технологическими псевдонимами. Но сейчас для меня пользоваться псевдонимом — это просто нелепо. Никакого ника я бы, конечно, себе брать не стал, просто под своим собственным именем. Кстати говоря, это нормально было бы для всех, а чего прятаться за каким-то псевдонимом?" — сказал Путин.

"Я в разведшколе учился когда, у меня был псевдоним "Платов". У всех были псевдонимы, потому что работа такая, которая предполагает определенный уровень конспирации. Здесь чего? От чего прятаться?", — добавил президент.