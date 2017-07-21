Международный винный фестиваль открылся в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. В крымском поселке Коктебель открылся первый международный винно-гастрономический фестиваль In Vino Veritas, сообщил РИА Новости куратор проекта Дмитрий Ковалев.

Фестиваль продлится три дня — до 23 июля. Он объединил 17 винодельческих предприятий из республики Крым, Севастополя, Ставропольского, Краснодарского края, Абхазии, а также различные сыроварни, производителей меда, морепродуктов, хлебной продукции.

"У нас получился фактически международный фестиваль. Официальный старт дан. Наша идея – это вино и искусство, вино и культура, вино и музыка. У нас здесь будет также конкурс художников, представлены картины о вине, а в субботу винная эстафета. Виноделы будут бежать, передавая друг другу бутылки вина в качестве палочки", — отметил Ковалев.

Гостей ожидает разнообразная музыкальная программа: в пятницу – Владимир Маркин, в субботу – группа "Ундервуд", в воскресенье – джазовые коллективы.

"Сейчас идет полным ходом выставка и дегустация крымских вин, мастер-классы. Вечером мы организуем игру "Винное казино". Людям вслепую предстоит угадать сорта вина и винограда, годы выдержки", — добавил Ковалев.