Путин сообщил, что с интересом пообщался с воспитанниками "Сириуса"

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

СОЧИ, 21 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что с интересом пообщался с воспитанниками образовательного центра "Сириус" в Сочи.

Путин в пятницу провел встречу с воспитанниками "Сириуса". В ходе нее президент отвечал на вопросы детей почти в течение трех часов. Также Путин провел заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех".

"Большое удовольствие было с ними общаться, послушать, чем они живут, чем дышат, как строятся их представления о своем собственном будущем, о будущем тех направлений, которыми они занимаются", — сказал президент РФ на заседании совета.